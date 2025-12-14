Pobladores realizarán una marcha de protesta el próximo 23 de diciembre para exigir el reinicio de la obra de defensa ribereña en el río Olmos, en la región Lambayeque. Desde el pasado 5 de agosto, los trabajos de prevención quedaron paralizados, dejando expuesta a la población ante un posible fenómeno El Niño.

Riesgo de inundaciones en Olmos

No solamente la zona rural se encuentra en riesgo de sufrir inundaciones y quedar aislados ante posibles precipitaciones pluviales, sino también los sectores urbanos. En diálogo con Correo, el secretario general del sindicato de construcción civil del distrito de Olmos, Alex Barreto Quispe, señaló que la obra quedó en un 35 a 40% de avance, dejando desprotegidas a cientos de familias.

“Han sacado los diques existentes para hacer los trabajos como manda el proyecto, pero lamentablemente lo han dejado allí, a merced de lo que pueda ocurrir con las lluvias. Durante el fenómeno El Yaku el río se desbordó e incluso el agua llegó hasta nuestra plaza de Olmos”, indicó.

El dirigente precisó que han acudido a la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) para exigir una solución, pues temen que en los meses de febrero y marzo se presenten lluvias intensas que afecten viviendas.

“Hay sectores donde retiraron los diques existentes y sí los han enrocado como parte de los trabajos, pero hay varios sectores, incluso de la zona urbana, donde solo han colocado tierra y material, pero si viene el agua se lo lleva. El trabajo final era el sistema de roca trabada, pero no se llegó a hacer, la ANIN pidió que paralicen todo y la contratista ya retiró su maquinaria”, lamentó.

Advertencias de Cenepred y Defensa Civil

Lo señalado por Barreto Quispe también ha sido advertido por el mismo Centro Nacional de Estimación, Prevención y Reducción del Riesgo de Desastres (Cenepred).

“El retraso en la ejecución de las obras de defensa ribereña ha dejado a varias áreas del distrito de Olmos sin protección adecuada. Las poblaciones de Alan García, El Siglo y otros sectores cercanos al río están expuestas a posibles desbordes que podrían generar daños significativos a viviendas y cultivos”, advirtió.

Amparándose en este informe, el área de Defensa Civil recomendó al alcalde de Olmos, Daniel Rivera Pasco, gestionar la declaratoria de emergencia por peligro inminente de inundación, recordando lo sucedido en marzo de 2023, cuando el río Olmos se desbordó dejando aislados a más de 100 caseríos.

Por ello, recomendó la reanudación inmediata de las obras de defensas ribereñas.