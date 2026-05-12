La Gerencia Regional de Salud (Geresa) de Lambayeque informó que, hasta la fecha, se han confirmado 7 casos de leptospirosis en la región, de un total de 141 reportes evaluados entre casos confirmados y probables.

La directora ejecutiva de Salud Integral a las Personas de la Geresa, Vanessa Miriam Siapo Gutierrez, precisó al medio de comunicación TVI Noticias que los casos confirmados se registran en Motupe (3), Chiclayo (1), Olmos (1), Íllimo (1) y San José (1).

Además, indicó que existen más de 130 casos catalogados como probables, los cuales continúan bajo seguimiento epidemiológico.

“Todos los cuadros han sido recuperados y no tenemos ningún fallecido”, señaló la funcionaria a TVI Noticias, al detallar la evolución de los pacientes atendidos.

En paralelo, la autoridad sanitaria descartó la presencia de hantavirus en la región, pese a la vigilancia de casos con síntomas similares.

“No tenemos ningún caso de hantavirus. Estamos sí en un monitoreo y en una alerta. Hay una vigilancia que se está haciendo desde el Ministerio de Salud”, declaró Siapo en entrevista con TVI Noticias.

La Geresa Lambayeque indicó que mantiene la vigilancia epidemiológica activa en las zonas afectadas, así como acciones de prevención para evitar la propagación de la enfermedad en la población.