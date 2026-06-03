Los resultados de los Censos Nacionales 2025: XIII de Población, VIII de Vivienda y IV de Comunidades, realizados entre agosto y octubre del año pasado, retratan una región Lambayeque que avanza hacia el envejecimiento poblacional, con una creciente proporción de adultos mayores, una mayoría femenina y una presión cada vez mayor sobre la población en edad de trabajar.

Cifras

Con una población de 1 millón 404 mil 376 habitantes, Lambayeque concentra poco más del 4% de la población nacional. Sin embargo, detrás de esa cifra emerge una transformación silenciosa. Los resultados censales revelan cambios profundos en la composición de la población: hay más adultos mayores, una menor presencia relativa de niños y adolescentes y nuevas demandas sociales que marcarán el futuro de la región.

Según el censo, 210.438 personas tienen 60 años o más, lo que representa el 15% de la población regional. Dicho de otra manera, uno de cada siete lambayecanos es adulto mayor.

El dato adquiere mayor relevancia al observar el índice de envejecimiento, que alcanza 61,5. El indicador evidencia que la distancia entre la población más joven y la adulta mayor se ha reducido de manera significativa, como resultado de una menor tasa de natalidad y una mayor esperanza de vida.

La estructura etaria confirma ese proceso. La edad promedio de los habitantes es de 33,6 años, mientras que la edad mediana se sitúa en 31 años, lo que ubica a Lambayeque en una etapa de transición demográfica: una sociedad que aún conserva una importante población joven, pero que envejece de forma progresiva.

Presión

Uno de los indicadores más relevantes es la relación de dependencia total de 64,9. En términos prácticos, por cada 100 personas en edad de trabajar existen cerca de 65 que dependen potencialmente de ellas para su sostenimiento económico.

La mayor parte de esa carga corresponde todavía a niños y adolescentes, cuya relación de dependencia alcanza 40,2. Sin embargo, la dependencia asociada a los adultos mayores ya llega a 24,7, una cifra que plantea desafíos para los sistemas de salud, protección social y pensiones.

Los resultados censales también muestran un predominio femenino. En Lambayeque viven 719.531 mujeres (51,2%) y 684.845 hombres (48,8%), lo que equivale a 95,2 hombres por cada 100 mujeres.

Más urbano

La densidad poblacional regional alcanza 97,1 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que la densidad de población adulta mayor llega a 14,6 habitantes por kilómetro cuadrado. Ambas cifras reflejan una concentración poblacional significativa, especialmente en torno a Chiclayo y los principales centros urbanos de la región.