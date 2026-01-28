Las altas temperaturas continúan intensificándose en la región Lambayeque, donde las autoridades meteorológicas emitieron un aviso de nivel amarillo ante un incremento significativo del calor en distintos sectores del departamento.

El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi) alertó que el evento presenta tres rangos térmicos bien definidos, con mayor impacto en zonas del norte y del interior de la región.

Olmos y Motupe registrarían las temperaturas más altas

El analista meteorológico del Senamhi Lambayeque, Joel Alania Zumarán, informó que las temperaturas más elevadas se concentrarán en Olmos y Motupe, donde los valores oscilarían entre 35 y 36 °C.

“En lo que va del año, las estaciones meteorológicas —tanto la convencional ubicada en Pasabar como las automáticas de Olmos— ya han reportado temperaturas extremas. La máxima más alta alcanzó los 35.7 °C, registrada durante el último fin de semana”, precisó el especialista.

Calor intenso en zonas intermedias y riesgo por radiación UV

Según el reporte, en la franja que comprende Jayanca, Puchaca, Chongoyape y Oyotún, se esperan temperaturas entre 31 y 34 °C, generando calor intenso durante gran parte del día.

En tanto, en zonas cercanas al mar como Chiclayo, Reque y Lambayeque, los valores fluctuarán entre 29 y 31 °C. No obstante, el Senamhi advirtió que la radiación ultravioleta podría alcanzar niveles muy altos y extremadamente altos, especialmente en áreas costeras.

Recomendaciones a la población

Ante este escenario, el vocero del Senamhi Lambayeque recomendó a la población evitar la exposición prolongada al sol, utilizar bloqueador solar, vestir ropa ligera y mantener una hidratación constante.

Asimismo, se exhortó a tomar precauciones especiales con niños, adultos mayores y personas vulnerables, quienes presentan mayor riesgo frente a las altas temperaturas y la radiación UV.