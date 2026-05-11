Después de varios días de agonía, una comerciante perdió la vida, tras no soportar más las graves lesiones causadas por un violento accidente de tránsito en la región Lambayeque.

Se trató de María Onelia Coronado Coronado, de 60 años de edad, quien la mañana del 3 de mayo del presente año, tras salir de su domicilio para dirigirse al mercado del distrito de Pacora, fue atropellada por una motocicleta de placa de rodaje M3-0302 al momento de cruzar la carretera Panamericana Norte Antigua.

Transeúntes que pasaban por el lugar, al percatarse del accidente, de inmediato solicitaron apoyo de los agentes PNP de la comisaría de la localidad, cuyos uniformados el llegar detuvieron al chofer, Juan Antonio Peña Rojas (26), por el delito contra la vida, el cuerpo y la salud en la modalidad de lesiones culposas.

Asimismo, condujeron a la agraviada que estaba tendida en el pavimento, hasta el centro de salud, pero debido a la gravedad en la que se encontraba fue referida al hospital Almanzor Aguinaga Asenjo de EsSalud, donde le diagnosticaron traumatismo encéfalo craneano (TEC) grave y descartar fractura de base de cráneo.

Coronado Coronado estuvo luchando por sobrevivir, pero lamentablemente las lesiones eran severa y no lo logró.

Tras conocerse la lamentable noticia, los familiares de María Onelia Coronado Coronado exigieron justicia y que el caso no quede impune, solicitando a las autoridades una investigación exhaustiva que permita esclarecer las circunstancias del accidente y determinar las responsabilidades correspondientes.