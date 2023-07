La Fiscalía solicitó 4 años y 8 meses de cárcel para José María Sono Cabrera, quien el 01 de abril de 2023 fue designado como jefe del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) de Lambayeque por el gobernador regional, Jorge Pérez Flores.

El funcionario es acusado como autor del delito de negociación incompatible, por presuntos actos de corrupción detectados en la gestión del exgobernador regional Humberto Acuña Peralta.

El fiscal Julio Taboada Ramón, de la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque, formuló acusación contra 10 funcionarios por irregularidades en la obra “Construcción e implementación de la Compañía de Bomberos Voluntarios de Monsefú”, valorizada en 5 millones 624 mil soles.

Entre ellos figura José Sono Cabrera, quien presidió el Comité de Recepción de Obra del GORE, junto a William Zapata Villamonte y Estuardo Díaz Alvarado (también con pedido de cárcel).

Según el requerimiento acusatorio, se les atribuye haber recepcionado unidades vehiculares que no cumplían con las especificaciones del expediente técnico de la obra y la normativa vigente.

“La ambulancia urbana tipo II no es un vehículo funcional para uso de emergencia y además no se ajusta a los requerimientos exigidos en las normas de salud (…) el camión bombero no ha sido ensamblado de acuerdo a los estándares internacionales (…) el camión cisterna ha sido fabricado para uso comercial, y en las pruebas de frenos se evidencia un desequilibrio entre 21 a 30% en el eje psterior, lo cual califica como una falta grave para la circulación en las vías terrestres”, consta en el expediente N° 5710 - 2019.

TE PUEDE INTERESAR