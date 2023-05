Varios pacientes del centro de salud (CS) del distrito de José Leonardo Ortiz denunciaron que las Unidades de Vigilancia Clínica (Uvicli) para dengue no son eficientes; debido a que existe un déficit en recursos humanos, en la región Lambayeque.

Ellos señalan que el personal de salud demora varias horas para brindarles atención médica y que ni siquiera son sometidos a pruebas de descarte de dengue; pese que presentan sintomatología.

Según el paciente Manuel Núñez, solo una doctora atiende en el turno día en dicho establecimiento; por lo que muchos enfermos se regresan a sus domicilios sin receta médica.

“Los hospitales están colapsados y no hay especialistas para tratar el dengue a causa de la demanda de pacientes. Pedimos que se derive personal y se ponga fin a esta crisis en la salud”, enfatizó.

Otro paciente del centro de salud, Juan Ramos Montenegro, precisó que hace dos días se apersonó al establecimiento porque presentó fiebre, dolor de cabeza y malestar general, pero no logró ser atendido -según menciona- por cambio de turno de los especialistas.

“Cuando llegué me hicieron esperar más de tres horas y no me atendieron. En el turno tarde se desaparecieron todos y tuve que regresar hoy (ayer) para pedir que me hagan la prueba de dengue”, dijo.

De acuerdo a lo señalado, el viceministro de Prestaciones y Aseguramientos en salud, Ciro Mesta, aseguró que se quintuplicó el número de pacientes con dengue, en la última semana; motivo por el cual se duplicarán las Uvicli y las unidades febriles para efectuar la atención las 24 horas del día.

“De 20 pacientes, ahora se atienden a 80; puesto que la medida que hemos tomado es duplicar la oferta de un médico a tres. También ha llegado un lote de medicamentos, así que por esa parte el abastecimiento está garantizado”, mencionó.

