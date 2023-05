Uno de los pendientes que tiene la Municipalidad Provincial de Chiclayo (MPCH) es la regulación de todas las estructuras publicitarias.

A pesar de la presentación de un proyecto de ordenanza, el mes pasado, el Concejo Municipal no logra un consenso.

Observaciones

La Comisión de Desarrollo Económico acordó por unanimidad no recomendar al pleno del Concejo la referida propuesta.

El grupo integrado por los regidores Rogerio Custodio Cachay, Fernando Fernández Gi y María Quispe Alejandría, señaló en su pronunciamiento que el proyecto no prioriza la vida e integridad del ciudadano, no considera el tipo de suelo en la provincia, y que no promueve la creación de empresas responsables y sostenibles; el negocio de paneles no tributa, no da empleo y no es amigable con el medio ambiente.

Existen otros pronunciamientos advirtiendo que la propuesta es insuficiente y que no será de utilidad al momento de una fiscalización o pedido de desmontaje por riesgos.

En razón a las observaciones, el despacho de alcaldía acordó revisar las recomendaciones y definir cuáles son factibles de incorporar. Pero el nuevo reglamento tendrá que ser debatido en el pleno antes de su aprobación definitiva.

“En la Comisión de Transportes hemos recomendado aspectos técnicos y que no se otorguen más autorizaciones para paneles en la vía pública. Es un tema urgente y considero que los planteamientos de las comisiones u observaciones deberían ir directo al Concejo para que ahí se decida”, explicó el regidor, Orlando Puell Varas.

Investigación

Es por la falta de regulación y otras irregularidades, que ponen en peligro a los ciudadanos, que la Fiscalía Anticorrupción de Lambayeque investiga a la municipalidad de Chiclayo. El órgano de control detectó la ausencia de una ordenanza y la falta de un padrón de propietarios.