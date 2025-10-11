El Poder Judicial confirmó la condena contra Juan Miguel Valdivia Goicochea, exgerente general de la Entidad Prestadora de Servicios de Saneamiento de Lambayeque (Epsel), por el delito de cohecho pasivo impropio, informó el Ministerio Público en una nota de prensa en su página de Facebook.

Hechos investigados

Según el fiscal adjunto superior Julio Taboada Ramón, Valdivia solicitó pagos ilícitos al Consorcio Triple A, liderado por Darío Acuña Peralta, con el objetivo de agilizar la tramitación de valorizaciones y liquidaciones de obras públicas.

Los hechos se produjeron durante la ejecución y liquidación final de la obra “Mejoramiento de las redes de agua potable y alcantarillado con conexiones domiciliarias en la avenida Elvira García y García”, entre 2012 y 2013. La Fiscalía detalló que los pagos se realizaron mediante cheques cobrados por intermediarios a solicitud del exfuncionario.

Durante el juicio, se presentaron pruebas documentales y testimoniales que acreditaron la responsabilidad de Valdivia, detalló la Fiscalía.

Darío Acuña relató los acuerdos para los pagos ilícitos, mientras que Lucy González, secretaria del consorcio, confirmó la emisión de cheques al portador. Además, los vouchers de egreso y las transacciones bancarias corroboraron la salida de los fondos y su recepción por parte del exgerente.