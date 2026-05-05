Faltan respuestas. Un tema que está pasando desapercibido en los últimos días es la demora en el inicio del servicio de dragado en la Presa Limón, componente muy importante para el funcionamiento del Proyecto Olmos en la región Lambayeque.

Desde el Consejo Regional de Lambayeque señalan que los funcionarios del Proyecto Especial Olmos Tinajones (PEOT) no acuden a dicha instancia, pese a los pedidos de información que se plantearon hace casi un mes.

A ello, hay que añadir que, entre el 28 y 29 de abril, el Órgano de Control Institucional (OCI) emitió dos informes, mediante los cuales advierte que la demora en el inicio de la ejecución del dragado ha implicado que la empresa Dragatec Perú S.A.C. (contratista) informe al PEOT la modificación de las condiciones contractuales y solicite el reconocimiento de 5 millones 936 mil 632.48 dólares adicionales al monto contractual, el cual asciende a S/62 millones. El otro punto es la falta de un estudio definitivo para prevenir nuevas obstrucciones en una bocatoma provisional.

¿Qué viene?.

“La fiscalización de Contraloría es reciente, pero nosotros tenemos información que los continuos problemas en el inicio de los trabajos viene de meses atrás, debido a la ausencia de maquinaria. Necesitamos conocer qué hará el PEOT. ¿Van a poner multa? y ¿Cuál es la situación actual?. Al gerente del Proyecto se le ha citado en dos ocasiones, pero no se presentó”, detalló el consejero regional, Julio Sevilla Exebio.

Junto a su colega Ricardo Lara Doig, han interpuesto escritos para que el Consejo Regional aborde nuevamente el caso en una próxima sesión.

El éxito o fracaso del dragado en la Presa Limón podría impactar en la construcción de un reservorio en el cerro La Juliana, para dotar de agua a cerca de 5 mil pequeños agricultores del Valle Viejo de Olmos.

La propuesta busca la implementación del riego tecnificado en la zona. Una opción es usar el recurso hídrico del río Huancabamba, pero si el sistema de trasvase no es óptimo, la disponibilidad de agua no estará garantizada.

El riego en el Valle Viejo se ejecuta por inundación, lo que significa que solo hay agua para cultivar en temporada de lluvias.

Pendiente

Ahora que el Proyecto Olmos se encuentra en manos del PEOT, la Comunidad de Faiquepampa, perteneciente al distrito de Cañaris, pide que el Gobierno Regional de Lambayeque concluya la construcción de una vía de 23 kilómetros, para que los pobladores se trasladen con más seguridad hacia otras localidades.

En la etapa de concesión, la empresa Odebrecht se opuso a la trocha, pues esta tendrá que cruzar el río Huancabamba.

Ahora existe un convenio para que el PEOT y el municipio de Cañaris apoyen con recursos, a fin de concretar la obra.

El ingreso o salida de Faiquepampa puede tardar entre 4 a 6 horas de camino.

Inoperativo por falta de previsión

Un equipo del OCI visitó el Proyecto Olmos entre el 9 y 15 de abril, y verificó que las dragas estuvieron inoperativas.

El contratista informó que ello ocurrió por incremento del caudal de río, lo cual ocasionó una contingencia 554 mil 380 dólares por reparaciones, pero el ente de control advirtió que situaciones así elevan el riesgo de demora en la ejecución del servicio.