El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Victoria (MDLV), Edwin Vásquez Sánchez, solicitó a la Procuraduría General del Estado el reemplazo del procurador municipal, Fidel Castro Rodríguez, debido a que laboró como gerente de Asesoría Jurídica en la gestión anterior y ahora enfrenta un proceso disciplinario por recomendación del Órgano de Control Interno (OCI).

En conferencia de prensa, el alcalde precisó que dieron cumplimiento al Informe N° 019 – 2021 del OCI, conformando la Secretaría Técnica de Procedimiento Administrativo Disciplinario, la cual resolvió imponer una sanción de suspensión sin goce de haber de 180 días contra Castro Rodríguez.

“Corremos el riesgo de encontrarnos acéfalos en defensa municipal, porque como municipio tenemos un sin número de casos que requiere la presencia de un procurador que haga la defensa correspondiente. Aplicando la sanción disciplinaria, hemos cursado petición a la Procuraduría General del Estado para que pueda disponer el reemplazo”, señaló.

Agregó que el procurador se dedicó a intimidar con denuncias a su persona y a los funcionarios de diferentes áreas, motivando incluso que algunos renuncien.

“A inicios de este año, el alcalde y algunos regidores hemos sido denunciados por él. Manifiesta que se le cerraron las puertas, pero el gobierno decretó el 2 de enero no laborable. También solicitó informes dando plazo de un día, respondimos que no se puede entregar de manera inmediata y ya inició acciones penales por ocultamiento de información a los subgerentes de Logística y Desarrollo Humano”, indicó.

Además, denunció que siendo funcionario de confianza del exalcalde Rony Olivera, el procurador habría propiciado la contratación de su cónyuge y de su hermano, este último como locador, siendo ahora trabajador estable.

“Antes de ser procurador fue casi un año gerente de Asesoría Jurídica y hemos encontrado contratos directos, uno de su cónyuge y otro de su hermano, quien resultó beneficiado con la permanencia de su situación laboral. Incluso, solicitó informes al jefe de áreas verdes, porque su hermano trabaja ahí”, indicó.

Vásquez Sánchez sostuvo que habría un trasfondo político de por medio, lo que motivo el accionar de Castro Rodríguez.

“Como alcalde desconozco cuántos procesos judiciales registra la municipalidad porque le hice pedido y se rehusó en alcanzarme y más bien me respondió con un documento que estaba hostigando su labor. Desconozco por qué actúa de manera intimidante, yo he preferido no callar, creo que varios alcaldes están callando. Creo que lo que pedía era que paremos la mano, no auditemos nada”, acotó.

Sin embargo, aseguró que interpondrá las denuncias por la pérdida de dos volquetes y motocicletas. “Tenemos un video donde se observa a un proveedor hacer un reclamo al procurador, lo amenaza con palabras soeces un pago”, acotó.

