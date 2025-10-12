Durante las últimas 24 horas, diversas estaciones del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) registraron lluvias ligeras en la costa norte del país, producto del trasvase de nubes desde la sierra hacia la franja costera.

En la región Lambayeque, la estación de Incahuasi reportó el mayor acumulado con 34.2 milímetros, mientras que en Tongorrape se registraron 2.9 mm, en Sipán 1.3 mm y en Reque 0.8 mm. En Chiclayo, la estación de Vista Florida solo marcó trazas de precipitación.

A su vez, las estaciones automáticas Davis —que el Senamhi emplea únicamente como referencia sin control de calidad— reportaron acumulados menores a 2 mm en Lambayeque, Tumán, Zaña, Saltur, Íllimo, Jayanca y Motupe.

El organismo precisó que durante la madrugada del sábado 11 de octubre se presentaron lluvias ligeras en la provincia de Chiclayo, mientras que la mañana del domingo 12 se registraron nuevas precipitaciones en la ciudad, lo que confirma la persistencia del trasvase de humedad desde la sierra hacia la costa.

De acuerdo con el Senamhi, este tipo de eventos ocurre cuando las nubes formadas en la sierra se desplazan hacia la franja costera impulsadas por vientos del este, fenómeno habitual durante los periodos de transición climática.

La entidad recomendó mantenerse atenta a sus próximos avisos, ya que si continúan las condiciones atmosféricas actuales, podrían repetirse lluvias aisladas en los próximos días.