Los sabores tradicionales de Zaña también formaron parte de la bienvenida al papa León XIV durante su visita a Lambayeque.

El sumo pontífice agradeció a los pobladores por la hospitalidad y los alimentos que prepararon para recibirlo, en una jornada que reunió a numerosos fieles.

“Gracias por recibirme con el gozo y la hospitalidad que los caracterizan, por tantos gestos de cariño y también por los sabrosos alimentos que con tanto esmero me han preparado”, expresó el santo padre, quien destacó la calidez de los habitantes de esta localidad.

Entre los platos tradicionales de Zaña figuran el arroz con chancho, las patitas con garbanzo y el frito de chancho, preparaciones que forman parte de su identidad culinaria. La gastronomía de Lambayeque también cuenta con recetas emblemáticas como el cabrito a la chiclayana y el arroz con pato.

La visita tuvo un significado especial para el distrito, pues allí falleció Santo Toribio de Mogrovejo el 23 de marzo de 1606.