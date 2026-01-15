Cuando el reloj marca las 4.00 p.m., el centro de Chiclayo cambia de ritmo. No son solo los comerciantes ambulantes los que llenan las calles, sino un flujo constante de vehículos y combis que se detienen para formar los llamados paraderos informales.

Desorden en las calles

En la calle 8 de Octubre, entre Balta y 7 de Enero, se agrupan los vehículos que cubren la ruta Chiclayo – Monsefú, según constató Correo. Propietarios de tiendas relatan que algunos conductores cuentan con la protección de hombres que llegan a “poner orden”, usando palabras soeces y actitud intimidante. Los vecinos reconocen que uno de los que maneja esa calle tiene el apellido Llontop.

Paraderos informales en la calle 8 de Octubre.

No muy lejos, en la cuadra 11 de la calle Arica, los vehículos hacia Ferreñafe se estacionan sin restricciones aparentes. Comerciantes de la zona denuncian que la Policía de Tránsito presencia la situación pero no interviene. Allí, la comunidad identifica a Damián como uno de los que controla la vía.

Alrededor del Parque Las Fuentes, cerca del Mercado Modelo, desde horas de la tarde proliferan vehículos y combis que trasladan pasajeros hacia los distritos de Túcume y Morrope, acompañados de los llamados “llenadores”. En esta zona, los vecinos reconocen a Reluz como uno de los que impone control, así lo constató Correo.

Paraderos informales en la calle Arica.

La intersección de la calle Alfonso Ugarte con San José concentra vehículos que cubren la ruta hacia Lambayeque, sin que se perciban intervenciones municipales.

Recientemente, este diario publicó que, en el marco del caso Los Rápidos del Norte, testigos indicaron a la Fiscalía que entre las calles Balta y Arica funcionaron dos paraderos informales de colectivos para la ruta Chiclayo – Ferreñafe. Según las declaraciones, algunos transportistas, en su afán por conseguir pasajeros, optaron por pagar a malos policías de Tránsito, evidenciando un esquema de corrupción que estaría vigente. .

La regidora María Mercedes Quispe Alejandría criticó la falta de un plan estratégico que vaya más allá de acciones puntuales.

“Desde la Gerencia de Transportes, la respuesta es que siempre les falta personal y que la Policía no colabora. No hay registro de cuántos paraderos informales existen, algo que es importante para fiscalización y para pedir apoyo a la Policía. La Policía tiene una función sancionadora, de poner papeletas, y la Gerencia de Transportes tiene la función de autorizar paraderos y erradicar los que no son. Lo de Transportes está a la deriva y no se siente la presencia de la municipalidad en el centro de Chiclayo y alrededores”, dijo.

A esto se suma la crítica del concejal Eduardo Díaz Chanamé, quien resalta la necesidad de reestructurar la Gerencia de Transportes.

“Todo es un caos. En 2023 planteamos una solicitud para un plan de transitabilidad vehicular, pero no hay resultados de ese documento para plantear estrategias de combate. Debe haber coordinación entre la municipalidad y la Policía”, aseguró.