Una denuncia anónima presentada por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) puso en alerta a las autoridades policiales por un presunto cobro indebido previo a la ceremonia de ascenso del personal correspondiente al proceso 2025–promoción 2026, programada para realizarse el 30 de enero de 2026, en la Escuela de Formación Policial de Reque, en la región Lambayeque.

Controversia

Según la denuncia, alrededor de 1,000 efectivos policiales que ascenderán al grado inmediato superior habrían sido requeridos a efectuar un aporte de S/ 25 por persona, además de un cobro adicional por familiares asistentes, pagos que —de acuerdo con los denunciantes— no contarían con sustento normativo ni administrativo.

De confirmarse los hechos, los agentes dijeron que la recaudación alcanzaría aproximadamente los S/ 25,000, situación que generó malestar entre el personal policial, al considerar que el ascenso constituye un derecho profesional que no debería estar condicionado a aportes económicos.

En ese contexto, una orden telefónica oficial de la Región Policial Lambayeque, emitida el 18 de diciembre de 2025, a la que tuvo acceso Correo, no consigna la autorización de ningún cobro. El documento se limita a disponer la asistencia de los efectivos ascendidos a una reunión de coordinación previa a la ceremonia del 30 de enero, indicando fecha, hora y lugar del acto.

Consultado por este medio, el jefe de la Región Policial Lambayeque, general PNP Luis Bolaños Melgarejo, descartó que la institución haya dispuesto pagos obligatorios y explicó que la ceremonia, prevista para realizarse a fines de enero en Reque, se desarrolla en dos partes diferenciadas.

“La ceremonia tiene dos partes: una ceremonia protocolar, a cargo de la Región Policial Lambayeque, con presencia de autoridades y familiares de los policías que van a ascender; y una segunda parte, que es una recepción que los propios ascendidos ofrecen a su familia”, señaló.

El general precisó que la institución asume íntegramente los costos logísticos y financieros que demanda la organización de la parte institucional del acto oficial.

Respecto a los pagos cuestionados en la denuncia, Bolaños Melgarejo sostuvo que estos no forman parte de la organización oficial y que cualquier gasto adicional responde a una decisión personal del efectivo ascendido.