El rector de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo (UNPRG), Enrique Cárpena Velásquez, defendió el derecho de su hijo a postular a esta casa superior de estudios.

El joven ingresó a la carrera profesional de Ingeniería tras rendir el examen ordinario del proceso de admisión 2023-II, desarrollado el domingo 3 de setiembre.

“Tiene el derecho. No quiero que tergiversen las cosas. Pedí mi inhibición del proceso ante el Vicerrectorado Académico, lo hice tres días antes. No podía decirle a mi hijo que no postule, si su aspiración era llegar acá”, sostuvo.

La autoridad explicó que el reglamento interno precisa que los funcionarios, catedráticos o directivos con hijos o familiares que busquen una vacante en la UNPRG deberán inhibirse de intervenir en el procedimiento y comunicar los hechos al Vicerrectorado Académico, o solicitar licencia.

Además, señaló que es dicha oficina, dirigida por el doctor César Montoya Cardoso, la responsable de identificar cualquier irregularidad o recepcionar denuncias al respecto.

Cabe indicar que fotos subidas a la red Facebook muestran al rector Cárpena en la bienvenida de los postulantes del examen de exonerados que se desarrolló el 27 de agosto.

Descartan declive de calidad

En cuanto a informaciones sobre el declive de la calidad en la carrera profesional de Medicina Humana, Cárpena declaró que desde hacer varias semanas circulan en redes sociales versiones falsas sobre supuestos exitosos postulantes que ahora estarían jalando en determinados cursos.

“Es falso y la escuela tuvo que adaptarse durante la pandemia. Este fue el mayor inconveniente, porque el Gobierno había impuesto el distanciamiento social por laCovid-19. Eso ya se superó. La escuela de Medicina de nuestra universidad está en segundo lugar a nivel nacional en cuanto a rendimiento y logros”.

