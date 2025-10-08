Un grave accidente de tránsito se registró en el distrito de Comas, a la altura de la estación Andrés Belaunde del Metropolitano, dejando heridos a un agente de la Policía Nacional y a una joven transeúnte.

El hecho ocurrió cuando un vehículo de color azul impactó violentamente contra una moto policial que patrullaba la zona. El suboficial de tercera PNP Emerson Galoc Mori fue lanzado varios metros tras el choque y cayó sobre la vía, sufriendo heridas de consideración.

Como consecuencia del impacto, la motocicleta terminó arrollando a Fátima Lucero Morillo Acuña, una joven de 21 años que se encontraba en el lugar al momento del accidente, informó RPP.

Ambos heridos recibieron atención inmediata por parte del personal de los bomberos y de la Municipalidad de Comas.

Inicialmente fueron trasladados al Hospital Nacional Sergio Bernales, pero debido a la gravedad de las lesiones del efectivo policial, este fue posteriormente evacuado en helicóptero hacia el Hospital Central de la Policía, donde continúa recibiendo atención médica especializada.

Testigos del hecho indicaron que el conductor del automóvil podría haber estado bajo los efectos del alcohol al momento del impacto. Esta versión se encuentra bajo investigación por parte de las autoridades competentes.

El conductor del vehículo permanece intervenido mientras se desarrollan las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en el siniestro.

Agentes de la Policía Nacional acordonaron la zona para facilitar el trabajo de los peritos de tránsito, quienes realizaron las inspecciones y el levantamiento de evidencias.