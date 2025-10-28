Una mujer de la tercera edad sufrió múltiples fracturas por el desplome del ascensor de discapacitados en el que intentaba acercarse a su departamento, ubicado en un condominio del distrito de Barranco.

La afectada fue identificada como Cecilia Noguerol Laines (77). Según lo registrado por las cámaras de seguridad, desaparece de vista en un instantes, debido a la fuerza y velocidad con la que se desplomó el elevador, relató la hija de la mujer, Karyn Sara Noguerol.

La adulto mayor fue sometida a dos operaciones de trasplante total de rodilla. Además, la caída provocó que se astillara el fémur alrededor de la prótesis que le permitía movilidad. “Han esperado estabilizarla para poder hacerle la operación”, agregó su familiar.

Según denunciaron, pasaron más de 12 días desde el incidente y el ascensor sigue en abandonado y fuera de servicio. Esperan respuestas de la administración del condominio.

TE PUEDE INTERESAR