El alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, acudió a los peajes de Villa y Punta Negra para constatar que se esté cumpliendo la orden del Poder Judicial que dispone la suspensión del cobro.

La disposición judicial se originó a partir de un recurso presentado por la Municipalidad de Santa María del Mar. Reggiardo explicó que este proceso legal tomó en cuenta los cuestionamientos existentes sobre el esquema de concesión aplicado por Rutas de Lima, empresa encargada de la administración de estos puntos.

El alcalde señaló que la Municipalidad Metropolitana de Lima respalda la decisión del Poder Judicial y que, si la concesionaria dejara de brindar el mantenimiento correspondiente, se evalúa que EMAPE asuma temporalmente esas tareas.

Durante la supervisión, Reggiardo confirmó que Rutas de Lima ha detenido el cobro en las estaciones señaladas, cumpliendo lo ordenado. Afirmó que el contrato de concesión continúa vigente y que el proceso legal seguirá su curso mientras el equipo jurídico, encabezado por Wilber Medina, mantiene acciones relacionadas con otros tramos de la concesión.