Un total de 53 inmuebles fueron allanados esta mañana como parte de un megaoperativo orientado a desarticular a la organización criminal “Los Sanguinarios de la Construcción”, encabezada por el recluso Adam Smith Lucano, alias El Jorobado. Las acciones, lideradas por el Tercer Equipo de la Fiscalía Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima Noroeste y la Policía Nacional, se ejecutaron de manera simultánea en los distritos de Carabayllo, Comas, Ancón, Puente Piedra y zonas aledañas.

Entre los lugares intervenidos se encuentran las sedes de la Municipalidad de Carabayllo y la Municipalidad de Comas, así como viviendas de funcionarios públicos, incluyendo la del alcalde de Carabayllo, Pablo Mendoza. También se allanó la celda de El Jorobado en el penal donde cumple condena. El objetivo de las autoridades es hallar pruebas relacionadas con presuntas contrataciones y adjudicaciones direccionadas a favor de integrantes de la organización.

🚨 #LoÚltimo | Fiscalía logra detención preliminar judicial para 11 presuntos integrantes de la organización criminal 'Los Sanguinarios de la Construcción' dedicada a la comisión de delitos como extorsión, homicidio y lesiones graves seguidas de muerte en agravio de dirigentes de… pic.twitter.com/FP0SXpWxsa — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) October 1, 2025

Según las investigaciones, “Los Sanguinarios de la Construcción” habría establecido una red de corrupción municipal para adjudicar obras públicas a miembros del grupo, canalizando ganancias que luego se usaban para alquilar vehículos de lujo, obtener permisos municipales y obstaculizar fiscalizaciones.

La operación permitió la detención preliminar judicial de 11 personas, entre ellas Enzo Lucano, primo del líder criminal y presunto responsable de montar el sistema financiero de la banda junto a funcionarios municipales. Se incautaron además 11 vehículos durante los allanamientos.

Los presuntos delitos que se les imputan incluyen:

Contra el patrimonio

Tráfico de terrenos

Extorsión

Homicidio y lesiones graves

Las víctimas incluyen dirigentes de construcción civil, transportistas y empresarios del rubro.

De acuerdo con la Fiscalía, la organización contaba con sicarios entrenados que ejecutaban tareas encomendadas por su líder para mantener el control de actividades ilícitas en la zona. También se habrían conformado facciones para controlar obras de construcción civil, exigiendo cupos y empleos bajo amenazas a ingenieros o encargados de las obras.

Este operativo se da en medio de una creciente preocupación por el entramado criminal que involucra a bandas rivales, como ‘Los Injertos del Cono Norte’, con quienes ‘Los Sanguinarios’ disputaban el control territorial de zonas estratégicas para la construcción y transporte.

