La Panamericana Sur permanece bloqueada en el kilómetro 61, en Pucusana, debido a una protesta encabezada por pescadores artesanales.

Los manifestantes rechazan la veda de la pota dictada por el Ministerio de la Producción, al considerar que esta disposición ha reducido de manera significativa sus ingresos y perjudica la economía de sus familias.

Como parte de la medida de fuerza, los pescadores colocaron grandes piedras sobre la vía, además de quemar llantas y lanzar objetos que impidieron el tránsito en ambos sentidos.

La Policía Nacional mantiene presencia en la zona, pero hasta el momento no ha logrado reabrir el paso vehicular.

La paralización ha generado una severa congestión en el sur de Lima. Decenas de camiones de carga y buses interprovinciales permanecen detenidos, mientras los conductores buscan alternativas para continuar su recorrido hacia la capital o hacia las regiones del sur.

Pasajeros y vecinos de Pucusana se han visto afectados por las demoras, lo que ha provocado malestar en la población local.

Los pescadores sostienen que la norma limita su actividad y afecta a distintas especies, pero subrayan que el mayor impacto se siente en la captura de pota, que constituye la base de su sustento.

“Estamos perdiendo el trabajo de cada día. No tenemos cómo mantener a nuestras familias”, expresaron durante la manifestación. Asimismo, invocaron a otros gremios a sumarse a la protesta como medida de presión al Ejecutivo.