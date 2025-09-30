El Noveno Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Superior de Justicia del Callao ordenó nueve meses de prisión preventiva contra el suboficial técnico de tercera PNP Jorge William Chávez Ruiz.

El magistrado Julio Daniel García Guerrero dictó la medida por el presunto delito contra la Administración Pública en la modalidad de cohecho pasivo propio, en agravio del Estado peruano.

De acuerdo con la investigación, el hecho ocurrió el 16 de septiembre de 2025. Ese día, Chávez Ruiz, integrante de la Unidad de Tránsito y Seguridad Vial del Callao, intervino al conductor Junior Vicente Añorga Yáñez en el cruce de las avenidas Argentina y Santa Rosa.

El vehículo de carga pesada no tenía las cintas reflectoras reglamentarias. Durante la intervención, el policía evitó imponer la papeleta y no retuvo la unidad a cambio de un pago de 50 soles en efectivo, recibido bajo el concepto de “donativo”.

La fiscalía señaló que este acto constituye un caso de presunto cohecho. En la audiencia, el juzgado consideró que existen fundados y graves elementos de convicción que vinculan al suboficial con el delito.

El tribunal también resaltó la existencia de peligro de fuga. A ello se sumó la conducta de reiterancia, debido a que Chávez Ruiz registra una condena previa por el mismo delito.

Aunque dicha sentencia se encuentra en etapa de apelación, el juzgado advirtió que constituye un indicio de persistencia en prácticas ilícitas mientras ejercía funciones de tránsito.

Estos factores llevaron a dictar prisión preventiva por nueve meses, considerada una medida necesaria para asegurar el desarrollo de las diligencias.

Durante ese plazo, se completarán las investigaciones fiscales y policiales que definirán si el caso pasa a juicio oral. En esa instancia se determinará la responsabilidad penal del imputado.