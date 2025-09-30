Una mujer fue asesinada a balazos en plena calle por un delincuente motorizado, en un aparente acto de represalia por no entregar su celular en la intersección de las calles Brasil y Alemania.

Cámaras de seguridad de la zona muestran a la víctima cuando se dirigía a su centro de trabajo y fue interceptada por un sujeto en motocicleta, informó RPP.

Al notar la amenaza, la joven guardó su teléfono y trató de alejarse cambiando de dirección. Pese a ello, el agresor disparó a corta distancia y la dejó gravemente herida en la vía pública. La víctima no sobrevivió al ataque.

La Policía Nacional llegó al lugar y estableció un perímetro de seguridad para iniciar las diligencias. Fuentes de la investigación confirmaron que la fallecida fue identificada como Rosa Elena Vergara Solórzano, de 28 años.

Vecinos de la zona señalaron que Vergara se había mudado al distrito menos de un año atrás y solía salir temprano hacia su centro de trabajo. El crimen, cometido en plena vía pública y a plena luz del día, generó indignación y temor entre los residentes.

Los agentes policiales trabajan en la revisión de las grabaciones de video para identificar al responsable y dar con su paradero.