El presidente del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Iván Paredes Yataco, informó que se ha dispuesto el traslado de los internos recluidos en la Base Naval del Callao al penal Ancón II, tras el vencimiento del convenio vigente con la Marina de Guerra del Perú.

Entre los reclusos que serán trasladados figuran Vladimiro Montesinos Torres, exasesor presidencial; Víctor Polay Campos, fundador del MRTA; Óscar Ramírez Durand, alias “Feliciano”; y Florindo Eleuterio Flores Hala, alias “Artemio”, todos ellos condenados por terrorismo y crímenes contra el Estado peruano.

Paredes Yataco precisó que el régimen del Centro de Reclusión de Máxima Seguridad (CEREC), establecido por el Decreto Supremo N.° 024-2001-JUS, seguirá aplicándose rigurosamente en el penal Ancón II. Este régimen contempla vigilancia permanente y un estricto control de movimientos las 24 horas del día, garantizando así la disciplina penitenciaria.

La medida forma parte del esfuerzo del INPE por reafirmar el principio de autoridad en el sistema penitenciario y responder con firmeza a la demanda ciudadana de seguridad frente a aquellos que atentaron contra la democracia y la paz en el Perú.

