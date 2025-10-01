La Policía Nacional del Perú (PNP), en coordinación con el Ministerio Público, ejecutó un megaoperativo que permitió la desarticulación de la organización criminal Los Letales del Norte – Nueva Generación, identificada como una de las más violentas del país por su actividad en la extorsión y el sicariato.

La intervención, desarrollada por disposición del ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, movilizó a 532 agentes policiales bajo la dirección del general Carlos Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad.

A la operación se sumó el viceministro del Interior, Maxfredid Pérez Rodríguez, quien resaltó la coordinación interinstitucional que respaldó las diligencias.

En la ciudad de Trujillo se llevaron a cabo 23 allanamientos en inmuebles ubicados en los distritos de El Porvenir, Víctor Larco y Florencia de Mora.

Entre los objetivos se incluyó la vivienda de alias “Chino Verde”, señalado como uno de los principales integrantes de la organización. De manera paralela, con apoyo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), se intervinieron cuatro celdas en el penal El Milagro (La Libertad) y una en el penal de Challapalca (Tacna).

Las acciones también se extendieron a Lima, donde fueron intervenidos los gabinetes de dos policías presuntamente vinculados a la red, ambos asignados a la Unidad de Protección de Embajadas Zona Sur, en Surquillo. Uno de los agentes fue detenido junto con su esposa, señalada como cabecilla de la agrupación criminal.

Durante los registros se incautaron armas de fuego, municiones de alto calibre, dinero en efectivo, teléfonos celulares, stickers de extorsión y documentación que permitirá profundizar las investigaciones sobre la estructura de la organización.

En total, fueron capturados 17 presuntos integrantes, entre ellos los dos policías investigados y los internos en los penales.

El viceministro Pérez Rodríguez subrayó que el trabajo conjunto del Ministerio del Interior con el Ministerio Público y la Defensa Pública aseguró la legalidad y efectividad de las acciones emprendidas.