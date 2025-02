Julio Campos, vicepresidente de la Alianza Nacional de Transportistas (Anitra), confirmó que dicho gremio participará del nuevo paro convocado para este 6 de febrero. Campos expresó su indignación por la falta de acción del gobierno debido al aumento de la criminalidad en el país.

“¿Cuántos muertos más quiere este gobierno?, hasta la actualidad no vemos nada, piensan que vivimos en el país de las maravillas, que no hay asesinatos y es lo normal para ellos, que más espera este gobierno para llamar a la unidad y buscar soluciones”, sostuvo Julio Campos a Exitosa.

Asimismo, Campos señaló que en lo que va de año, se registraron más de 181 asesinatos de transportista, en su mayoría por sicariato y extorsión. Según señaló, el gremio solicitó, en varias ocasiones, la derogación de leyes que, en su opinión, favorecen a los delincuentes.

“Nosotros no hemos pedido ninguna corrección, hemos pedido que se deroguen todas las leyes que realmente nos están asesinando por culpa de estas leyes, ¿Qué hace el ministro del interior solo se sienta a decir que todo está bien?, las leyes no está a favor de la población, no puede ser que el Gobierno sea ajeno”, manifestó.

El vicepresidente de Anitra también dijo que pese a las movilizaciones en el segundo semestre del 2024, no se han tomado medidas efectivas para la protección de los trabajadores.

Además, adelantó que el gremio tiene previsto convocar una asamblea con organizaciones sociales, empresariales y gremios de distintos sectores, para así encontrar soluciones a la inseguridad que afecta el Perú.

Reiteró que la principal demanda de los transportistas es la derogación de leyes, pues según argumentan, beneficia a los criminales y una mayor unidad entre los diferentes actores sociales y económicos para combatir esta problemática.

TE PUEDE INTERESAR