El presidente de la Asociación Nacional de Integración de Transportistas (ANITRA), Martín Valeriano, aclaró que su agrupación no se unirá al paro nacional convocado para el 24 de julio ni a las movilizaciones durante las Fiestas Patrias (27 y 28 de julio). Sin embargo, destacó que sí participarán en la paralización programada para el próximo 11 de agosto.

La inseguridad ciudadana y la delincuencia continúan siendo temas de gran preocupación en el país, especialmente después del reciente asesinato de un chofer de la empresa de transporte conocida como ‘El Rápido’, ocurrido en el distrito de Los Olivos.

En ese contexto, ante el trágico asesinato de uno de sus colegas, los gremios de transportistas anunciaron un paro para este 24 de julio, así como para el 27 y 28 de julio, con el fin de alzar su voz de protesta y exigir al Gobierno una acción más efectiva frente a la creciente ola de criminalidad. No obstante, el presidente de ANITRA, Martín Valeriano, se desmarcó de estas fechas de movilización, aclarando que su agrupación no participará en ellas.

“Debemos aclarar que nosotros no hemos hecho ninguna convocatoria, mas ya la de ayer que dimos a conocer una paralización para el próximo 11 de agosto por la muerte que se están suscitando por choferes, transportistas y no ser atendidos por el Gobierno”, declaró a Exitosa.

Valeriano denunció también que el Gobierno no ha logrado frenar las extorsiones, un problema que afecta principalmente al sector del transporte. También, detalló que, a pesar de haber mantenido reuniones previas con los distintos poderes del Estado para abordar la lucha contra la criminalidad, no han recibido ninguna respuesta efectiva ni acción concreta al respecto.

“A raíz de la paralización del 26 de setiembre 2024 hasta la fecha no hay resultados. Las actas de compromiso que se realizaron en el Congreso, a raíz de la instalación de la mesa, no ha dado resultados. (...) A la fecha, somos blanco diario los transportistas, no solo de vehículos mayores, sino también menores, (...) reclamamos voluntad política”, añadió.