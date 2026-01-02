Durante la noche de despedida del 2025 y las primeras horas del Año Nuevo 2026, Lima Metropolitana registró un aumento marcado de material particulado fino PM2.5, con mayor incidencia en zonas de Lima Este y Lima Norte, según el monitoreo de la calidad del aire.
El incremento estuvo vinculado principalmente al uso de productos pirotécnicos y a la quema de muñecos, además de condiciones atmosféricas que dificultaron la dispersión de contaminantes.
Las concentraciones más elevadas se registraron entre las 22:00 horas del 31 de diciembre de 2025 y las 08:00 horas del 1 de enero de 2026.
Distritos con los niveles más altos de PM2.5:
- Santa Anita – 188,5 µg/m³
- Puente Piedra – 177,9 µg/m³
- Pariachi – 171,5 µg/m³
- San Juan de Lurigancho – 145,2 µg/m³
- San Martín de Porres – 113,53 µg/m³
- Villa María del Triunfo – 111,1 µg/m³
- Campo de Marte – 84,9 µg/m³
