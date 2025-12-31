Los servicios de transporte público autorizados en Lima y Callao funcionarán con ajustes por el feriado de Año Nuevo, según lo informado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU).

Para el jueves 1 de enero de 2026, el transporte regular circulará desde las 4:30 a. m. hasta la medianoche, con variaciones según la demanda. Los taxis autorizados brindarán atención durante todo el día.

En tanto, los corredores complementarios operarán de 5:00 a. m. a 11:00 p. m., mientras que el servicio Aerodirecto mantendrá sus rutas y horarios habituales.

En el sistema ferroviario, la Línea 1 del Metro de Lima y Callao atenderá de 5:30 a. m. a 10:00 p. m., con intervalos de paso que irán de 7.5 a 15 minutos según el horario. Por su parte, la Línea 2 funcionará en su jornada regular, de 6:00 a. m. a 11:00 p. m.

En el caso del Metropolitano, los cambios comienzan el miércoles 31 de diciembre, cuando algunos servicios expresos iniciarán atención desde el mediodía.

El jueves 1 de enero operarán los servicios regulares A, B y C de 5 a. m. a 10 p. m., además del Expreso 5 entre las 6 a. m. y 8 p. m., con alimentadores hasta las 11 p. m. Para el viernes 2, así como el sábado 3 y domingo 4 de enero de 2026, el transporte público retomará su funcionamiento habitual.