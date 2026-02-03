Tras el accidente protagonizado por un bus del Metropolitano, la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (APESEG) recordó a la ciudadanía cómo funciona la cobertura del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) para los pasajeros afectados en este tipo de siniestros.

APESEG precisó que el SOAT cubre de manera inmediata a todas las personas involucradas en un accidente de tránsito, sin importar cuántas sean, quién resulte responsable ni si existe una investigación policial previa.

Atención sin trámites previos

“El SOAT permite que las atenciones médicas y las indemnizaciones se activen de manera automática”, explicó Eduardo Chávez de Piérola, gerente legal de APESEG.

Según detalló, este seguro garantiza el acceso oportuno a servicios de salud para las víctimas, evitando demoras administrativas en situaciones de emergencia.

¿Qué cubre el SOAT para los heridos?

Entre las principales coberturas del SOAT se encuentran:

Gastos médicos: hasta 5 Unidades Impositivas Tributarias (UIT) , equivalentes a S/27.500 , según el valor de la UIT vigente en 2026.

hasta , equivalentes a , según el valor de la UIT vigente en 2026. Incapacidad temporal: indemnización diaria de S/37,67 por cada día de descanso médico certificado.

En casos de invalidez permanente, parcial o total, el seguro otorga una indemnización de hasta 4 UIT (S/22.000), de acuerdo con el grado de afectación sufrido.

Indemnización en caso de fallecimiento

Si el accidente ocasiona la muerte de una persona, el SOAT contempla:

Gastos de sepelio: hasta 1 UIT (S/5.500) .

hasta . Indemnización por muerte: 4 UIT (S/22.000), entregadas según el orden de precedencia establecido en la normativa vigente.

APESEG recordó que los familiares de las víctimas o las personas afectadas cuentan con un plazo de hasta dos años para solicitar el cobro de las indemnizaciones correspondientes.

La asociación recomendó a los usuarios verificar si un vehículo, incluido un bus del Metropolitano, cuenta con SOAT vigente ingresando la placa en el portal oficial dimequetienesseguro.com.