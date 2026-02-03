El Poder Judicial dictó nueve meses de prisión preventiva contra Luis Cuba (29), acusado de arrojar a un estudiante universitario desde el Puente peatonal Santa Luisa, en el distrito limeño de Los Olivos, a inicios de mayo de 2025.
La víctima fue identificada como Rubén Sánchez, quien resultó con heridas en el rostro tras caer desde una altura aproximada de seis metros hacia la Panamericana Norte.
Fiscalía: discusión previa en una discoteca
Durante la audiencia, la fiscal Julhy León Paetán explicó que el hecho se originó tras una discusión dentro de una discoteca, donde amigos de la víctima y acompañantes del investigado consumían bebidas alcohólicas.
Según la Fiscalía, luego de retirarse del local, ambos grupos se encontraron nuevamente en el puente Santa Luisa, donde se produjo un enfrentamiento verbal y físico que culminó con la caída del universitario.
Video clave para la investigación
Un video difundido en redes sociales mostró el momento en que el estudiante es rodeado por tres personas. En medio del forcejeo, el joven fue levantado y arrojado desde los primeros escalones del puente peatonal.
Tras el ataque, los acompañantes de la víctima acudieron a auxiliarlo, mientras los presuntos agresores huyeron del lugar, de acuerdo con el relato fiscal.
Elementos de convicción
El Ministerio Público señaló a Luis Cuba como la persona que ejecutó el lanzamiento, pese a advertir el visible estado de ebriedad de la víctima.
Entre los elementos de convicción presentados para sustentar la prisión preventiva figuran:
- Denuncia policial
- Inspección técnico-policial
- Informe médico legal
- Declaración del universitario agraviado
- Testimonios de posibles testigos
- Reconocimiento fotográfico (ficha Reniec)
- Registros de cámaras de seguridad
El imputado fue detenido el 28 de diciembre, y la Fiscalía logró acreditar los presupuestos para la medida coercitiva.