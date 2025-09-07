El incendio forestal que afecta Cotahuasi, en la provincia de La Unión, continúa activo y ya ha destruido más de 200 hectáreas de cobertura natural. Ante la emergencia, el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Arequipa y el gerente de Gestión del Riesgo de Desastres, José Luis Barrezueta, se trasladaron a la jurisdicción.

Según información brindada por Barrezueta, se logró controlar el siniestro en el Fundo El Huambo y alrededores para que las llamas no continúen en Quillunsa y Allhuay. Sin embargo, aún persiste el fuego en la parte alta del fundo, que es una zona inaccesible para los humanos.

“Falta esa parte de arriba, pero el fuego ya no está en magnitud, además ahí hay rocas, ya no hay fauna como en la hacienda El Huambo, lo que frenará el siniestro. En esta parte el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (Sernanp) ya se está encargando (...) Nosotros ya logramos sofocar la parte donde hay vivienda que es el fundo”, refirió.

Incendio forestal en Cotahuasi, La Unión. Foto: Difusión.

Asimismo, detalló que no se reportaron daños a la vida o salud de las personas. Recordemos que el viernes 5 de setiembre inició el incendio en los sectores de Huambo, y hasta ayer las hectáreas afectadas eran 100. Los pobladores, municipio y otros funcionarios del Gobierno Regional de Arequipa, acudieron con cisternas para sofocar el incendio.