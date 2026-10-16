La muerte de Lisandro Guerra, de 23 años, volvió a golpear a los trabajadores del transporte público en Lurigancho-Chosica.

El conductor de la empresa Florida recibió varios disparos cerca de las 9:20 de la noche, cuando realizaba su recorrido habitual y se encontraba próximo al patio de maniobras de la compañía, en el paradero El Paraíso de Cajamarquilla.

Guerra fue llevado al hospital de Ate Vitarte, donde se confirmó su fallecimiento. Un compañero de trabajo contó que había conversado con él por teléfono poco antes del ataque y que el joven le había dicho que estaba completando su última vuelta del día.

Cabe mencionar que la suegra de la víctima había bajado de la combi minutos antes del atentado; el chofer tenía previsto dejarle a su hijo de cinco años bajo su cuidado.

La familia del conductor llegó al lugar para reconocer la pérdida. Su tío relató que llevan 12 años dedicados al transporte público y que Lisandro empezó a trabajar desde los 11 años.

El crimen provocó indignación entre sus compañeros, quienes contaron a Exitosa que evalúan suspender las operaciones de la empresa para reclamar medidas de protección.