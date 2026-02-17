Un conductor de transporte público fue asesinado a balazos la noche del último lunes mientras realizaba su ruta habitual en el Cercado de Lima.

La víctima fue identificada como Misael Romero Muñoz, de 32 años, quien fue atacado aproximadamente a las 10:00 p.m. en la cuadra 12 de la avenida Morales Duárez, según informó América Noticias.

De acuerdo con la Policía Nacional, Romero se encontraba al volante de su unidad cuando fue interceptado por dos sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon directamente contra él en presencia de sus pasajeros y de su propia familia.

Al momento del atentado, el conductor viajaba junto a su esposa, su bebé en brazos y su hija de nueve años. Afortunadamente, ninguno de los familiares ni los usuarios del servicio resultaron heridos durante el ataque.

Tras el crimen, los sicarios dejaron un mensaje extorsivo dirigido a los transportistas de la Línea B y otras empresas que operan en el Cercado de Lima. El texto estaba firmado por un grupo criminal que se hace llamar “La Federación”, el cual amenaza con continuar los asesinatos si no se realizan pagos económicos.

Compañeros de la víctima llegaron hasta la escena y denunciaron que no es la primera vez que son blanco de extorsiones. Según relataron, las bandas criminales les exigen el pago de cupos para permitirles trabajar con normalidad en sus rutas.

Los transportistas expresaron su temor ante el incremento de la violencia y exigieron mayor presencia policial, especialmente en horarios nocturnos y en puntos considerados críticos.

La Policía informó que las cámaras de seguridad de la zona serán clave para identificar a los responsables y reconstruir la ruta de escape de los atacantes. El cuerpo de Misael Romero Muñoz fue trasladado conforme a ley, mientras las investigaciones continúan para dar con los integrantes de la organización criminal implicada.