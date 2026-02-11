Un hombre fue asesinado a balazos la mañana de este miércoles 11 de febrero a pocos metros de la Estación Gamarra, en el distrito de La Victoria.

El crimen ocurrió alrededor de las 5:00 a. m., en una zona cercana al emporio comercial de Gamarra, uno de los principales polos de comercio textil del país. Hasta el momento, la identidad del fallecido no ha sido confirmada y tampoco se ha determinado el móvil del ataque.

Balacera previa contra galería comercial

Horas antes del homicidio, se reportó una balacera contra la galería Modelli, ubicada frente al Parque Cánepa.

Según información preliminar, un sujeto realizó varios disparos contra el establecimiento alrededor de las 5:30 a. m. y luego huyó en motocicleta junto a un cómplice. El ataque no dejó personas heridas.

Estación cerrada

La Estación Gamarra fue cerrada temporalmente. La medida fue adoptada para permitir que la Policía Nacional realice las diligencias correspondientes, recoja evidencias y avance en las investigaciones que permitan esclarecer lo sucedido.