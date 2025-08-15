Un hombre identificado como Jesús César Martínez Urbano, de 21 años, fue asesinado la noche del jueves 14 de agosto en la Plaza San Martín, en el Cercado de Lima.

El ataque ocurrió alrededor de las 10 p. m., en presencia de su esposa e hija, en medio de la creciente ola de violencia que afecta al país.

Testigos señalaron que el agresor se acercó a pie y disparó en tres ocasiones contra la víctima, quien estaba sentado en una banca con sus familiares. Tras el ataque, el delincuente huyó en un vehículo que lo aguardaba en la avenida Nicolás de Piérola.

Entre los gritos de desesperación de su pareja y transeúntes, Martínez Urbano fue trasladado de urgencia al hospital Dos de Mayo. Sin embargo, no sobrevivió a la gravedad de sus heridas.