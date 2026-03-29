Un taxista que realizaba servicio mediante aplicativo fue asesinado a balazos en el sector Rosa Luz, en el distrito de Puente Piedra, luego de ser interceptado por presuntos sicarios que descendieron de un vehículo.

La víctima fue identificada como Frais Cruz Alfaro, de 35 años, quien conducía un automóvil negro cuando fue atacado por sujetos armados.

De acuerdo con las primeras investigaciones, el conductor había aceptado un servicio solicitado a través del aplicativo InDrive, lo que lo llevó hasta el punto donde ocurrió el ataque.

Sicarios interceptaron el vehículo tras aceptar viaje

Según la información preliminar, Cruz Alfaro llegó al sector tras recibir la solicitud del servicio mediante el aplicativo.

Al arribar al punto de recojo, un automóvil rojo lo interceptó. De este vehículo descendieron dos sujetos, quienes le dispararon en repetidas ocasiones, causándole la muerte en el lugar.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar los disparos.

Al lugar acudieron agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

Policía investiga posible extorsión contra conductores

Las autoridades no descartan que el asesinato esté vinculado a un presunto cobro de cupos, modalidad delictiva que afecta a transportistas y conductores de aplicativos en distintos distritos de Lima.

Según declaraciones recogidas por RPP, taxistas y colectiveros de la zona indicaron que habrían recibido imágenes del crimen mediante mensajes enviados por presuntos extorsionadores a través de WhatsApp.

De acuerdo con estos testimonios, el material habría sido difundido con el objetivo de intimidar a otros conductores y obligarlos a realizar pagos ilegales.

Sin embargo, los testigos señalaron que no compartieron dichas imágenes por temor a represalias.

Cuerpo fue trasladado a la morgue para investigaciones

Posteriormente, personal del Ministerio Público del Perú acudió a la escena del crimen para realizar el levantamiento del cuerpo.

Los restos de la víctima fueron trasladados a la Morgue Central de Lima, donde continuarán las diligencias periciales y las investigaciones correspondientes.

Las autoridades buscan identificar a los responsables y determinar las circunstancias exactas del ataque.