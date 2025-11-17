Un bus de la empresa San Germán fue atacado a balazos en la avenida Germán Aguirre, en San Martín de Porres, durante la tarde del domingo.

El atentado ocurrió cuando la unidad redujo la velocidad y un agresor abrió fuego, dejando al conductor herido por el roce de una bala. La Policía aseguró la zona y la investigación quedó a cargo de la División de Investigación de Extorsiones.

El atentado fue grabado por el propio sicario, quien también envió un audio amenazante a otros conductores de la empresa: “Ahí está uno de sus compañeros, allí están viendo, echadito… ya los empecé a reventar” .

Según el chofer afectado, los extorsionadores les exigen un pago inicial de 300 mil soles y una cuota mensual de 150 mil soles como parte de las amenazas.

Un testigo relató que escuchó “ráfagas… papapapa…”, describiendo la intensidad del ataque. La situación ha incrementado la preocupación sobre la inseguridad que enfrentan los residentes y el sector transporte en este distrito.

En respuesta al atentado, los choferes de San Germán anunciaron un plantón y el gremio Transportes Unidos advirtió que convocará un paro de 48 horas si no se refuerza la seguridad y no se capturan a los responsables.