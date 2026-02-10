Los atentados contra el transporte público en Lima Metropolitana y el Callao presentan un patrón definido en cuanto a días y horarios de mayor riesgo. De acuerdo con un informe del Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, los miércoles, jueves y viernes registran el mayor número de víctimas, con un incremento significativo durante las noches.

El documento, que analiza casos ocurridos entre 2024 y 2025, advierte que la violencia vinculada a extorsiones y amenazas no se distribuye de forma uniforme a lo largo de la semana. Por el contrario, se intensifica en días específicos, cuando aumenta la circulación de unidades y pasajeros.

La franja nocturna, el momento más peligroso

Según el informe, la mayor cantidad de atentados ocurre en horario nocturno, una franja en la que disminuye la presencia policial y se reducen los controles en las vías. Esta situación incrementa la vulnerabilidad de conductores, cobradores y pasajeros.

Las autoridades señalan que estos horarios son aprovechados por bandas criminales para ejecutar ataques armados o actos intimidatorios, principalmente como método de presión dentro de esquemas de extorsión.

Conductores y pasajeros, los más expuestos

El reporte indica que las víctimas no solo son trabajadores del transporte público, sino también usuarios que se encuentran dentro de las unidades o en paraderos al momento de los ataques. En varios casos, los atentados involucran armas de fuego o explosivos, elevando el riesgo de lesiones graves o muertes.