Un accidente de tránsito se registró en el distrito limeño de Carabayllo, donde un adulto mayor resultó herido tras ser atropellado por una miniván, cuyo conductor evadió su responsabilidad.

El hecho ocurrió la mañana del 8 de febrero, alrededor de las 7:28 a. m., en la avenida Periurbana, una vía de alto tránsito vehicular. Según informó América Noticias, la víctima fue identificada como Leonardo, quien vestía un polo blanco al momento del accidente.

¿Cómo ocurrió el atropello?

Según versiones recogidas en la zona, el adulto mayor se encontraba al borde de la pista intentando tomar un mototaxi. En ese momento, un primer vehículo lo esquivó para recoger a otro pasajero, dejándolo expuesto en la vía.

Segundos después, una miniván que circulaba a excesiva velocidad impactó contra el hombre. Aunque algunos testigos señalaron que el conductor intentó frenar, finalmente continuó su marcha y abandonó al herido sobre el pavimento.

“Escuchamos los gritos y vimos cómo la miniván se fue sin detenerse”, relataron vecinos del sector, quienes auxiliaron a la víctima mientras alertaban a los servicios de emergencia.

Estado de salud del adulto mayor

Tras el atropello, personal del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, perteneciente a la compañía de Puente Piedra, llegó al lugar para brindar los primeros auxilios.

El adulto mayor fue estabilizado en la misma vía y posteriormente trasladado a un hospital cercano, donde se le practicaron exámenes médicos para descartar fracturas internas u otras lesiones de gravedad. Fuentes oficiales indicaron que el hombre se encontraba consciente pese a la fuerza del impacto.

Búsqueda del conductor prófugo

Hasta el momento, la Policía Nacional del Perú realiza las diligencias para identificar al conductor de la miniván, quien huyó tras el atropello.

Los vecinos de la avenida Periurbana esperan que las cámaras de seguridad de la zona permitan identificar la placa del vehículo involucrado y que el responsable sea puesto a disposición de la justicia. Asimismo, denunciaron la imprudencia de algunos conductores y la falta de respeto hacia los peatones en esta parte de Carabayllo.