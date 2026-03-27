Un sujeto fue detenido luego de realizar disparos al aire mientras intentaba escapar de agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) en el Cercado de Lima, generando alarma entre vecinos y comerciantes de la zona.

El hecho ocurrió la tarde del jueves 26 de marzo en el jirón Chota, donde funciona un paradero de vehículos colectivos que cubren rutas hacia Chosica y Huachipa.

Según informó Exitosa Noticias, el sujeto, quien vestía un short gris y un polo negro, realizó al menos un disparo al aire cuando los agentes policiales intentaban intervenirlo.

Sujeto fue reducido tras persecución policial

De acuerdo con la información recabada en el lugar, los efectivos policiales lograron reducir al sospechoso tras una breve persecución.

Vecinos y comerciantes registraron en video el momento en que el individuo fue capturado y enmarrocado por los agentes, mientras la población observaba con preocupación el desarrollo del operativo.

Tras su detención, el sujeto fue trasladado a una dependencia policial, donde permanecerá mientras se realizan las diligencias correspondientes para determinar su responsabilidad en el hecho.

Comerciantes cerraron negocios por temor

Una comerciante de la zona relató que decidió cerrar su negocio inmediatamente después de escuchar los disparos, como medida preventiva ante un posible riesgo.

Asimismo, transportistas que operan en el paradero descartaron que el incidente esté vinculado a casos de extorsión, aunque indicaron que será la Policía la encargada de determinar las circunstancias del hecho.

Otra vecina señaló que se trata del primer incidente de esta magnitud registrado en la zona, donde reside desde hace aproximadamente 15 años.

Vecinos denuncian falta de alumbrado público

Durante el incidente, algunos residentes también manifestaron su preocupación por la falta de alumbrado público en el sector.

Según indicaron, la zona permanecería sin servicio eléctrico desde hace cuatro días, situación que, según señalaron, incrementa la percepción de inseguridad.

Los vecinos solicitaron a las autoridades el refuerzo del patrullaje policial y del servicio de serenazgo para prevenir nuevos incidentes.

Hasta el momento, se espera un pronunciamiento oficial por parte de la Policía Nacional del Perú sobre los detalles del caso.