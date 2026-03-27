Tras el incendio de gran magnitud registrado en una fábrica textil en la urbanización San Pedrito, en Santiago de Surco, el brigadier general Alfonso Panizo advirtió sobre las limitaciones que enfrenta el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú para responder a emergencias.

El oficial señaló que existe una brecha presupuestal de 1 200 millones de dólares necesaria para equipar adecuadamente a la institución en todo el país.

“Nosotros estamos profundamente preocupados, porque nuestra brecha es de más o menos 1 200 millones de dólares. Para que se equipe a nivel nacional todo el Perú, requerimos 1 200 millones de dólares. No para crecer, sino para reemplazar carros que tienen 30, 40 y 50 años operando” , advirtió.

Durante la atención del siniestro, Panizo indicó que tres unidades resultaron inoperativas, situación que, según explicó, ocurre con frecuencia.

“En este incendio, tres carros se han malogrado, ¡tres! Eso ocurre a cada rato. Entonces, nosotros vemos que estamos en la cola de la cola”, añadió.

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