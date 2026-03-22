Una balacera registrada la noche del 21 de marzo contra la Peña Los Andes dejó una persona fallecida y dos heridas en medio de una presentación musical.

El atentado ocurrió durante la celebración por el 15 aniversario artístico del guitarrista Alexander Carrasco, cuando sujetos armados dispararon contra el portón de ingreso del establecimiento.

Según testigos, cuatro individuos a bordo de dos motocicletas realizaron varios disparos, generando pánico entre los asistentes.

Víctima mortal y heridos trasladados a clínica

La víctima mortal fue identificada como José Dante Valdera Cachay (42), quien laboraba como personal de seguridad del local los fines de semana.

Los dos heridos fueron trasladados a la Clínica Jesús del Norte, donde permanecen con pronóstico reservado.

Testigos indicaron que los asistentes fueron evacuados rápidamente del local tras el ataque.

Una integrante de una de las agrupaciones que se iba a presentar relató que ya existían rumores de amenazas previas contra el establecimiento.

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Posible vínculo con extorsiones al sector artístico

El atentado se produce en un contexto marcado por denuncias de extorsión contra artistas y organizadores de eventos.

La cantante folklórica Flor Guerra denunció recientemente haber recibido mensajes de amenaza mientras se encontraba en el velorio del productor Jhon Leyva.

Según su testimonio, los extorsionadores exigían el pago de 10 mil soles y se identificaron como integrantes de la organización criminal Los Gatilleros del Cono Norte.

Investigaciones en curso

Hasta el momento, los organizadores del evento no han emitido un pronunciamiento oficial sobre el ataque.

Efectivos de la Policía Nacional del Perú iniciaron las investigaciones para determinar responsabilidades y esclarecer el móvil del atentado.

Vecinos de establecimientos cercanos señalaron que se resguardaron en sus locales ante el temor de resultar heridos.