Veintitrés residentes del Hogar Canevaro iniciaron el nuevo año escolar con el objetivo de culminar los estudios que dejaron inconclusos.

Entre ellos destaca Vicenta Lozano Farfán, quien a sus 94 años decidió volver a las aulas con entusiasmo y determinación.

La jornada comenzó con una ceremonia simbólica que incluyó una oración y la entonación del Himno Nacional del Perú.

Formación educativa y cursos de tecnología

Los estudiantes fueron distribuidos en distintos niveles educativos:

15 en nivel intermedio

4 en nivel avanzado

4 en modalidad libre

La formación se desarrolla en coordinación con el CEBA Gran Bretaña, cuyo director, Adán Chambi, participó en la ceremonia de apertura.

Además, para este año escolar se incorporarán cursos relacionados con tecnología, con el objetivo de que los adultos mayores aprendan a usar herramientas digitales y se mantengan conectados con el entorno actual.

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Una iniciativa que promueve la autonomía

La directora del Hogar Canevaro, Mónica Alva, inauguró oficialmente las actividades de la denominada Escuelita Canevaro.

Según indicó, el programa fue reconocido con el premio CEPLAN por contribuir al cierre de brechas educativas en adultos mayores.

En la ceremonia también participó Carla Drexler, quien entregó útiles escolares como parte de una alianza con el centro gerontológico administrado por la Beneficencia de Lima.

Historias de perseverancia y motivación

Nacida en 1931, Vicenta Lozano llegó al Hogar Canevaro hace aproximadamente un año tras quedarse sin familiares cercanos.

“A veces ya ni sé cuántos años tengo. Gracias a Dios todavía puedo caminar y seguir estudiando. Estoy feliz de estar nuevamente en la Escuelita”, expresó.

Otra estudiante destacada es Rosa Esther Morales Hurtado, de 90 años, quien también forma parte del grupo.

El resto de los estudiantes tiene edades entre los 69 y 89 años.