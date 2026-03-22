Un accidente de tránsito se registró la madrugada de este domingo en el distrito de Lince que ha dejado dos efectivos de la Policía Nacional del Perú heridos, luego de que el patrullero en el que se trasladaban colisionara con una camioneta.

El hecho se registró en la cuadra 14 de la avenida Petit Thouars, en la intersección con la calle Manuel Segura, según informó Andina.

Producto del impacto, el patrullero de la comisaría de Lince sufrió severos daños materiales y dio varias vueltas de campana antes de quedar volcado a un costado de la vía.

Bomberos atendieron emergencia desde la madrugada

El comandante del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, Juan José Bardales Sifuentes, informó que la emergencia fue reportada alrededor de las 5:30 a. m.

“Recibimos la llamada de emergencia a promediar 5:30 de la mañana. Todavía estaba oscuro el ambiente”, señaló.

Tres unidades de bomberos (una ambulancia, una unidad de rescate y apoyo adicional) acudieron a la zona para atender a los afectados.

Dos policías heridos fueron trasladados al hospital

Los dos agentes heridos fueron atendidos inicialmente en el lugar y luego trasladados al Hospital de la Policía.

El jefe de los bomberos precisó que el diagnóstico médico será determinado por los especialistas del centro de salud.

En tanto, el conductor de la camioneta negra resultó ileso y fue llevado a la comisaría de Lince para las diligencias correspondientes.

Investigaciones continúan para determinar causas

Las causas del accidente aún se encuentran en investigación. Las autoridades evalúan si alguno de los conductores se encontraba bajo los efectos de sustancias, lo cual será determinado mediante peritajes.

Durante las labores de rescate y retiro de los vehículos siniestrados, el tránsito en la zona fue restringido parcialmente, generando congestión vehicular en las primeras horas del día.