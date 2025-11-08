El presidente José Jerí llegó a la Escuela Naval del Callao para participar en la ceremonia de arribo del B.A.P. Unión, que retornó al país luego de completar un viaje de instrucción al extranjero.

La actividad reunió a autoridades del Ejecutivo, altos mandos navales y familiares de los miembros de la tripulación.

El mandatario estuvo acompañado por el ministro de Defensa, César Francisco Díaz Peche, así como por representantes de la Marina de Guerra del Perú.

Los asistentes recibieron al buque escuela a vela tras su retorno, marcando el cierre oficial de su travesía internacional.

El B.A.P. Unión completó 178 días de navegación, periodo en el que visitó 10 puertos de 9 países. La nave había zarpado el 9 de mayo de 2024 con una dotación conformada por 155 tripulantes y 71 cadetes de la Escuela Naval, quienes realizaron prácticas profesionales durante el recorrido.