Una tragedia enlutó a la ciudad de Barranca tras encontrarse el cuerpo sin vida de una adolescente de 14 años en la playa Bellavista. La menor había sido reportada como desaparecida un mes atrás. El fatal desenlace desató la indignación de vecinos y familiares, quienes cuestionaron duramente a la Policía Nacional por presunta negligencia al momento de atender la denuncia inicial.

El padre de la menor relató que se presentó en la comisaría a las 7:00 p.m. para informar sobre la desaparición de su hija. Sin embargo, denunció públicamente que la atención efectiva recién se produjo a la 1:00 a.m. del día siguiente. Esta demora de seis horas ha sido severamente criticada por la comunidad, consciente de que los primeros momentos son fundamentales en casos de menores desaparecidos.

Imágenes clave y detención del sospechoso

Los últimos registros captados por cámaras de vigilancia muestran a la adolescente abordando el vehículo de un vecino, quien pasó a ser el principal sospechoso del crimen. El hombre fue capturado y conducido a la comisaría, momento en el cual se desató un incidente violento: vecinos enfurecidos intentaron agredirlo físicamente mientras los agentes policiales lo trasladaban.

Un día después de presentada la denuncia, numerosos residentes organizaron un plantón en las afueras de la comisaría de Barranca para exigir justicia. La manifestación evidenció el profundo malestar de la comunidad frente a lo que consideran una respuesta institucional deficiente ante casos de desaparición de menores.

Cámaras de seguridad registraron a la menor subiendo al vehículo de su vecino.

La Fiscalía y la Policía Nacional han dado inicio a las investigaciones para determinar las circunstancias exactas del fallecimiento y establecer la responsabilidad del detenido. El caso está siendo tratado como un presunto feminicidio, en un contexto donde la violencia contra las mujeres continúa siendo una problemática alarmante.