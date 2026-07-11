Una unidad del servicio AeroDirecto Sur se despistó esta madrugada en la avenida Morales Duárez y terminó volcada en un desnivel al costado de la vía.

Personal de bomberos y autoridades llegaron al lugar para atender el incidente.

Hasta el momento se desconoce si hay heridos y las causas del accidente. Las autoridades trabajan en el lugar.