Una unidad del servicio AeroDirecto Sur se despistó esta madrugada en la avenida Morales Duárez y terminó volcada en un desnivel al costado de la vía.
Personal de bomberos y autoridades llegaron al lugar para atender el incidente.
Hasta el momento se desconoce si hay heridos y las causas del accidente. Las autoridades trabajan en el lugar.
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