Una unidad del servicio de transporte exclusivo del aeropuerto Jorge Chávez terminó volcada en un desnivel al costado de la vía tras salirse de la pista en la avenida Morales Duárez. Fotos: César.grados@photo.gec
Una unidad del servicio de transporte exclusivo del aeropuerto Jorge Chávez terminó volcada en un desnivel al costado de la vía tras salirse de la pista en la avenida Morales Duárez. Fotos: César.grados@photo.gec

Una unidad del servicio AeroDirecto Sur se despistó esta madrugada en la avenida Morales Duárez y terminó volcada en un desnivel al costado de la vía.

Personal de bomberos y autoridades llegaron al lugar para atender el incidente.

Hasta el momento se desconoce si hay heridos y las causas del accidente. Las autoridades trabajan en el lugar.

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