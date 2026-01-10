Un bus de transporte público fue baleado en el anexo 22 de Jicamarca, en el distrito de San Antonio, provincia de Huarochirí, en medio del estado de emergencia.

La unidad, que trasladaba pasajeros, fue interceptada por dos individuos armados que se movilizaban en una motocicleta y abrieron fuego contra el vehículo.

Cabe mencionar que los atacantes realizaron hasta tres disparos dirigidos al conductor, sin importar que el bus estaba lleno de usuarios. Uno de los proyectiles impactó en el hombro del chofer, quien continuó avanzando varias cuadras hasta llegar a una zona con mayor iluminación para pedir auxilio.

Tras el ataque, transportistas de la empresa Negociaciones Santa Anita indicaron que son víctimas de extorsión y que pagan cupos para operar en la ruta San Juan de Lurigancho–Pachacámac.