La Dirección de Investigación Criminal intervino a cuatro personas señaladas como parte de un grupo dedicado a extorsionar a empresas de transporte público en San Juan de Lurigancho.

Según la información policial, esta organización habría presionado a la compañía ETUSA con amenazas y ataques, exigiendo montos que iban desde S/ 1 000 hasta S/ 10 000 para evitar nuevas agresiones.

Durante las diligencias, la Policía señaló que uno de los familiares de los intervenidos estaría implicado en el asesinato de un conductor de la misma empresa, caso que se registró el 31 de mayo, de acuerdo con lo indicado por el coronel Juan Carlos Montufar, jefe de la División de Investigación de Robos.

Para ubicar a los presuntos integrantes, los agentes emplearon drones que permitieron seguir sus desplazamientos.